



В Ирландии угрожали премьеру: задержан подозреваемый

В течение нескольких месяцев в адрес премьер-министра Ирландии Саймона Харриса и его семьи поступали угрозы расправой.



По данным ВВС, 11 августа полиция задержала подозреваемого.



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За два дня до этого был арестован другой мужчина из-за сообщения о минировании дома Харриса. Позже его освободили без предъявления обвинений.



Сам ирландский премьер объявил, что угрозы и запугивания не помешают ему выполнять свою работу.