Новости » Политика
В Ирландии угрожали премьеру: задержан подозреваемый
12.08.2024 09:14 Алина Груднева

В Ирландии угрожали премьеру: задержан подозреваемый

В течение нескольких месяцев в адрес премьер-министра Ирландии Саймона Харриса и его семьи  поступали угрозы расправой.

По данным ВВС, 11 августа полиция задержала подозреваемого.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

За два дня до этого был арестован другой мужчина из-за сообщения о минировании дома Харриса. Позже его освободили без предъявления обвинений.

Сам ирландский премьер объявил, что угрозы и запугивания не помешают ему выполнять свою работу.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы