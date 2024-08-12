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В Австралии вертолет рухнул на крышу отеля
12.08.2024 10:45 Алина Груднева

В Австралии вертолет рухнул на крышу отеля

В Кернсе, Австралия, вертолет рухнул на крышу отеля, из-за чего вспыхнул пожар.

По данным The Guardian, с территории комплекса эвакуировали около 400 человек. 

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Посреди ночи два винта вертолета упали на эспланаде и в бассейне отеля. Два человека, 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, доставлены в больницу.

Пилот потерпевшего крушение вертолета погиб.  Устанавливается причина катастрофы.

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