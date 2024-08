В Австралии вертолет рухнул на крышу отеля

В Кернсе, Австралия, вертолет рухнул на крышу отеля, из-за чего вспыхнул пожар.



По данным The Guardian, с территории комплекса эвакуировали около 400 человек.



Посреди ночи два винта вертолета упали на эспланаде и в бассейне отеля. Два человека, 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, доставлены в больницу.



Пилот потерпевшего крушение вертолета погиб. Устанавливается причина катастрофы.

The fire after the helicopter crashed on the roof of Double Tree Hotel in Cairns. A friend was staying there. pic.twitter.com/Q5mkJ0BYHc