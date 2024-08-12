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Google отключила монетизацию для YouTube-блогеров из РФ
12.08.2024 13:37 Алина Груднева

Google отключила монетизацию для YouTube-блогеров из РФ

Компания Google полностью отключила монетизацию для YouTube-блогеров из России.

Закрыт доступ для россиян к AdSense. 

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Монетизацию начали отключать еще в 2022 году, из-за чего перестала отображаться реклама. Из-за этого россияне потеряли значительную часть доходов.

Тем не менее, определенные деньги за показ блогеры все же получали, поскольку реклама отображалась в том случае, если пользователи смотрели ролики через VPN или из другой страны. Теперь и эта возможность заблокирована.
 

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