



Блокировка Instagram в Турции: распространится ли такая мера на TikTok

В Турции пока что не видят необходимости в блокировке сервиса TikTok следом за Instagram.



Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.



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"Вопроса о закрытии TikTok в нашей повестке нет, мы вообще не ставим целью что-либо запретить", - сказал он.



Уралоглу добавил, что в Турции хотят того, чтобы зарубежные соцсети выполняли требования местного законодательства.