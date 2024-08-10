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Блокировка Instagram в Турции: распространится ли такая мера на TikTok
10.08.2024 12:37 Алина Груднева

Блокировка Instagram в Турции: распространится ли такая мера на TikTok

В Турции пока что не видят необходимости в блокировке сервиса TikTok следом за Instagram.

Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

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"Вопроса о закрытии TikTok в нашей повестке нет, мы вообще не ставим целью что-либо запретить", - сказал он.

Уралоглу добавил, что в Турции хотят того, чтобы зарубежные соцсети выполняли требования местного законодательства.

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