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В РФ начали блокировать очередной мессенджер
09.08.2024 15:00 Алина Груднева

В РФ начали блокировать очередной мессенджер

На территории России начали блокировать мессенджер Signal.

По данным издания "Важные истории", об этом свидетельствуют данные "Сбой.рф" и Downradar.

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Уточняется, что российские пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера. Без VPN или режима обхода блокировок россияне открыть платформу не могут. 

В РФ предполагают, что власти начали блокировать Signal еще 8 августа. Примечательно, что на официальном уровне заявлений об этом нет.
 

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