



В РФ начали блокировать очередной мессенджер

На территории России начали блокировать мессенджер Signal.



По данным издания "Важные истории", об этом свидетельствуют данные "Сбой.рф" и Downradar.



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Уточняется, что российские пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера. Без VPN или режима обхода блокировок россияне открыть платформу не могут.



В РФ предполагают, что власти начали блокировать Signal еще 8 августа. Примечательно, что на официальном уровне заявлений об этом нет.

