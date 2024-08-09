В РФ начали блокировать очередной мессенджер
На территории России начали блокировать мессенджер Signal.
По данным издания "Важные истории", об этом свидетельствуют данные "Сбой.рф" и Downradar.
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Уточняется, что российские пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера. Без VPN или режима обхода блокировок россияне открыть платформу не могут.
В РФ предполагают, что власти начали блокировать Signal еще 8 августа. Примечательно, что на официальном уровне заявлений об этом нет.