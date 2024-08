Вслед за США, Катаром и Египтом: ЕС требует возврата к переговорам по сделке

Главный еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости немедленного прекращения огня в Газе, что усилило международное давление в пользу заключения перемирия между Израилем и ХАМАС.

We need a ceasefire in Gaza now. That’s the only way to save lives, restore hope for peace, and secure the return of hostages.



Thus I strongly support the efforts led by the U.S., Egypt, and Qatar to help achieve the peace and stability the region needs.