



Вслед за США, Катаром и Египтом: ЕС требует возврата к переговорам по сделке

Главный еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости немедленного прекращения огня в Газе, что усилило международное давление в пользу заключения перемирия между Израилем и ХАМАС.

We need a ceasefire in Gaza now. That’s the only way to save lives, restore hope for peace, and secure the return of hostages.



Thus I strongly support the efforts led by the U.S., Egypt, and Qatar to help achieve the peace and stability the region needs. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 9, 2024

"Нам нужно прекращение огня в Газе сейчас. Это единственный способ спасти жизни, восстановить надежду на мир и обеспечить возвращение заложников", — пишет фон дер Ляйен в X."Поэтому я решительно поддерживаю усилия, предпринимаемые США, Египтом и Катаром, по содействию достижению мира и стабильности, в которых нуждается регион".В совместном заявлении в четверг лидеры трех стран призвали воюющие стороны возобновить переговоры 15 августа в Дохе или Каире, "чтобы закрыть все оставшиеся пробелы и приступить к реализации соглашения без дальнейших проволочек".Офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщил, что страна согласилась возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа.