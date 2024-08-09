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Вслед за США, Катаром и Египтом: ЕС требует возврата к переговорам по сделке
09.08.2024 17:35 MIGnews.com

Вслед за США, Катаром и Египтом: ЕС требует возврата к переговорам по сделке

Главный еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости немедленного прекращения огня в Газе, что усилило международное давление в пользу заключения перемирия между Израилем и ХАМАС.


"Нам нужно прекращение огня в Газе сейчас. Это единственный способ спасти жизни, восстановить надежду на мир и обеспечить возвращение заложников", — пишет фон дер Ляйен в X.

"Поэтому я решительно поддерживаю усилия, предпринимаемые США, Египтом и Катаром, по содействию достижению мира и стабильности, в которых нуждается регион".

В совместном заявлении в четверг лидеры трех стран призвали воюющие стороны возобновить переговоры 15 августа в Дохе или Каире, "чтобы закрыть все оставшиеся пробелы и приступить к реализации соглашения без дальнейших проволочек".

Офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщил, что страна согласилась возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа.
 

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