



Олимпиада: Египетский спортсмен арестован за насильные приставания к женщине



Французская полиция утром в пятницу арестовала египетского борца, принимавшего участие в Олимпиаде, по подозрению в приставании к женщине в баре. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на прокуратуру Парижа.



Полицейские задержали 26-летнего Мохамеда Эль-Саеда перед кафе в 13-м округе французской столицы около 5 утра после того, как его обвинили в домогательстве к посетительнице.



Эль-Саид, завоевавший бронзу на Играх в Токио, а в среду проиграл азербайджанцу Хасрату Джафарову в греко-римской борьбе в весовой категории 67 кг. Его соперник в итоге завоевал бронзовую медаль.



Пока не ясно, был ли освобожден борец.



Французская газета Le Parisien сообщила, что он был “в стельку пьян”, и, как сообщается, его оставили под стражей в полицейском участке 13-го округа.



