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Олимпиада: Египетский спортсмен арестован за насильные приставания к женщине
09.08.2024 19:13 MIGnews.com

Олимпиада: Египетский спортсмен арестован за насильные приставания к женщине


Французская полиция утром в пятницу арестовала египетского борца, принимавшего участие в Олимпиаде, по подозрению в приставании к женщине в баре. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Полицейские задержали 26-летнего Мохамеда Эль-Саеда перед кафе в 13-м округе французской столицы около 5 утра после того, как его обвинили в домогательстве к посетительнице.

Эль-Саид, завоевавший бронзу на Играх в Токио, а в среду проиграл азербайджанцу Хасрату Джафарову в греко-римской борьбе в весовой категории 67 кг. Его соперник в итоге завоевал бронзовую медаль.

Пока не ясно, был ли освобожден борец.

Французская газета Le Parisien сообщила, что он был “в стельку пьян”, и, как сообщается, его оставили под стражей в полицейском участке 13-го округа.

 

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