



США начали усиливать свои базы в Сирии

Соединенные Штаты начали усиливать свои военные базы на территории Сирии.



Об этом сообщает ливанская газета Al-Akhbar со ссылкой на свои источники.



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Уточняется, что США отправили туда больше оборонительных систем, дронов и ракет малой дальности на фоне атак на американские силы на Ближнем Востоке.



По словам источников, Америка укрепила базы до "беспрецедентной степени".



Более того, проведено испытание новых систем защиты на базе в Конико.