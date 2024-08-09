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США начали усиливать свои базы в Сирии
09.08.2024 13:20 Алина Груднева

США начали усиливать свои базы в Сирии

Соединенные Штаты начали усиливать свои военные базы на территории Сирии.

Об этом сообщает ливанская газета Al-Akhbar со ссылкой на свои источники. 

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Уточняется, что США отправили туда больше оборонительных систем, дронов и ракет малой дальности на фоне атак на американские силы на Ближнем Востоке. 

По словам источников, Америка укрепила базы до "беспрецедентной степени".

Более того, проведено испытание новых систем защиты на базе в Конико.

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