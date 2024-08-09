



Пезешкиан противостоит КСИР, чтобы избежать полномасштабной войны

The Telegraph сообщает, что новый президент Ирана Масуд Пезешкиан противостоит сторонникам жесткой линии ответа Израилю.



Согласно сообщению , Корпус стражей исламской революции Ирана готовит ракетную атаку на Тель-Авив и другие города, нацеливаясь на военные объекты.



Однако Пезешкиан, опасаясь полномасштабной войны с Израилем, настаивает на том, чтобы Иран вместо этого нанес удар по нераскрытым шпионским базам Моссада, скрытым по всему региону.



“Он предложил нанести удар по какому-нибудь объекту, связанному с Израилем, в Азербайджанской Республике или иракском Курдистане, а затем сообщить этим странам об этом и покончить со всей этой драмой”, — сообщил источник изданию The Telegraph.



Представитель КСИР заявил, что никто в организации, лояльной верховному лидеру Али Хаменеи, не уделяет особого внимания Пезешкиану.



“Соображение номер один по-прежнему заключается в том, чтобы нанести удар по Тель-Авиву с помощью Хезболлы и других одновременно”, — говорит чиновник. “В силах ведутся дискуссии о том, как заблокировать усилия Пезешкиана. Почти все считают, что то, на чем он настаивает, не соответствует репутации революции”.



