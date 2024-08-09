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На Курской АЭС обесточили строящиеся блоки, строители ушли
09.08.2024 18:12 MIGnews.com

На Курской АЭС обесточили строящиеся блоки, строители ушли

Телеграм-каналы со ссылкой на российские СМИ сообщают о том, что "перекрыты подъезды к Курской АЭС. На строящихся блоках атомной станции все обесточено, строители покинули объект".

Тем временем в Суджанском районе захвачены склады с материально-техническим обеспечением и боеприпасами, которые предназначались для группы войск "Север", которая должна была наступать на Сумщине". Об этом сообщил Сергей Братчук, представитель УДА "Юг", в комментарии NEXTA.


 

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