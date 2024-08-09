



В Ираке хотят снизить брачный возраст до 9 лет

В Ираке подан на рассмотрение законопроект о снижении брачного возраста до девяти лет для девочек.



Такая инициатива вызвала гнев и страх среди правозащитников и граждан.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Законопроект также предполагает снижение брачного возраста для мальчиков до 15 лет. В настоящее время в мусульманской стране по закону можно вступить в брак в 18 лет.



"Этот шаг отбросит страну на многие годы назад. Он позволит мужчинам полностью контролировать семейные институты в обществе, которое и без того являются консервативными и патриархальными", - отмечают правозащитники.