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В Ираке хотят снизить брачный возраст до 9 лет
09.08.2024 13:50 Алина Груднева

В Ираке хотят снизить брачный возраст до 9 лет

В Ираке подан на рассмотрение законопроект о снижении брачного возраста до девяти лет для девочек.

Такая инициатива вызвала гнев и страх среди правозащитников и граждан.

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Законопроект также предполагает снижение брачного возраста для мальчиков до 15 лет. В настоящее время в мусульманской стране по закону можно вступить в брак в 18 лет.

"Этот шаг отбросит страну на многие годы назад. Он позволит мужчинам полностью контролировать семейные институты в обществе, которое и без того являются консервативными и патриархальными", - отмечают правозащитники.

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