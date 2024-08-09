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В Ливане боятся последствий возможной войны с Израилем
09.08.2024 14:53 Алина Груднева

В Ливане боятся последствий возможной войны с Израилем

Министр окружающей среды Ливана предупредил о страшных последствиях для ливанцев в случае полномасштабной войны с Израилем.

"Бейруту будет трудно обеспечить даже небольшую часть своих потребностей, если разразится тотальная война с Израилем", - предупредил он. 

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По словам ливанского министра, стране, которая и без того страдает от тяжелого экономического кризиса, потребуются 100 миллионов долларов ежемесячно на еду, жилье, медицинское обслуживание и другие нужды. 

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