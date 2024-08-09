



Грузия разочаровала Байдена

Грузия своими антидемократическими действиями разочаровала президента США Джо Байдена.



Об этом он сказал грузинской коллеге Саломе Зурабишвили.



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"Я разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства, примером которых является закон в кремлевском стиле об "иностранных агентах" и ложные заявления грузинских чиновников, противоречащие нормам членства в ЕС и НАТО", – написал Байден в письме.



По его словам, несмотря на это, Вашингтон будет преданным евроатлантическим стремлениям грузинского народа.



"Я также хотел бы отметить четкую волю грузинского народа, который продолжает заявлять о своих евроатлантических стремлениях. США приветствуют непоколебимую приверженность народа Грузии демократическому будущему, в котором гражданское общество играет активную роль в формулировании различных взглядов и мнений", - отметил он.