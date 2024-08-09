



На фоне антимигрантских волнений в Англии мобилизуют спецназ

Дополнительных 1000 сотрудников специального назначения будут призваны в Великобритании на случай антимиграционных волнений уже в эти выходные. Правительство заявляет, что рассматривает возможность ужесточения правил в отношении компаний, управляющих социальными сетями, после нескольких дней беспорядков, вызванных дезинформацией в Интернете.



Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал: “В эти выходные нам придется сохранять повышенную бдительность”.



Неделю назад по всей стране вспыхнули беспорядки после того, как убийца трех девочек, совершивший ножевой теракт 29 июля в Саутпорте, был ошибочно определен как мигрант-исламист.



Волна протестов направлена в основном против мусульман и мигрантов. В гостиницах, где размещаются просители убежища, разбивают окна, а мечети забрасывают камнями.



Пока что неясно, сколько ультраправых мероприятий запланировано и состоятся ли они вообще. По данным группы Stand Up to Racism, в субботу запланировано около 40 контрпротестов.



Стармер заявил, что участники беспорядков могут предстать перед судом, отметив, что “серьезные приговоры” уже вынесены.



“Это очень важная часть послания всем, кто думает о том, чтобы вмешаться в дальнейшие беспорядки”, — сказал он.



Министр кабинета министров Великобритании Ник Томас-Саймондс сообщил Sky News, что правительство пересмотрит рамки Закона о безопасности в Интернете, который регулирует обязанности компаний социальных сетей в отношении контента, подстрекающего к насилию или ненависти.



“Мы готовы внести изменения, если это необходимо”, — говорит он о законе, принятом в октябре, но вступающем в силу только в следующем году из-за процесса консультаций.



