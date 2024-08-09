



Politico: США, Египет и Катар требуют от ХАМАС и Израиля возвращения к сделке

Посредники из США, Египта и Катара совместно потребовали от Израиля и ХАМАС вернуться к зашедшим в тупик переговорам по войне в Газе на следующей неделе. По мнению переговорщиков “осталось обсудить только детали” прекращения огня и освобождения заложников. “Нет больше времени, чтобы тратить его, и нет оправданий ни от одной из сторон для дальнейшей задержки”, — говорится в совместном заявлении.



Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу заявил в четверг, что принял приглашение.



Президент Джо Байден, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и эмир Катара Тамим аль-Тани, посредники в непрямых переговорах по прекращению 10 месяцев разрушительной войны в Газе, назначили переговоры на 15 августа, которые пройдут либо в Дохе, Катаре, либо в Каире.



Высокопоставленный американский чиновник, общаясь с журналистами на условиях анонимности, чтобы обсудить усилия посредников, сказал, что между двумя оппонентами осталось урегулировать лишь четыре или пять вопросов, по которым существуют разногласия относительно реализации соглашения.



В качестве примера чиновник привел сроки запланированного обмена палестинскими заключенными в Израиле и заложниками, удерживаемыми ХАМАС.



Египет, США и Катар заявили, что у них есть предложение, которое они готовы представить на переговорах на следующей неделе для урегулирования оставшихся вопросов.



Официальные лица США заявили, что, по их мнению, ХАМАС может возобновить переговоры, несмотря на убийство 31 июля Исмаила Хании, который председательствовал на переговорах со стороны ХАМАС.



Военный руководитель ХАМАС Яхья Синвар, который, как полагают, укрывается от израильских атак в подземных бункерах под Газой, занял пост политического лидера группировки. Никто не ожидает, что Синвар заявится на переговоры лично. Помимо Хании, на переговорах присутствовали и другие представители ХАМАС, которые могут заменить убитого чиновника, сказал представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

