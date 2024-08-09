



В Москве прямо в транспорте избили 87-летнего пенсионера: видео

Произошло все в автобусе в центре Москвы.



Как утверждают нападавшие, пожилой Дмитрий Гринчий, проезжая мимо мемориала ЧВК “Вагнер” на Варварке недалеко от Кремля, якобы назвал наемников убийцами детей. В ответ двое мужчин стали оскорблять пенсионера, а потом схватили его, вывели из транспорта на Лубянке и сдали полиции. На Гринчия накатали донос, но из ОВД его отпустили без протокола. В ходе драки мужчина потерял слуховой аппарат.



Гринчий – жертва Большого террора как сын “врага народа”, его отца Павла Гринчия расстреляли в 1938 году за “шпионаж”.



До чего вы докатились, москвичи?

