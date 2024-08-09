



В крушении самолета в Бразилии никто из 62-х пассажиров не выжил

По словам властей Бразилии, после крушения авиалайнера с 62 людьми на борту, все пассажиры считаются погибшими.



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Passenger plane crashes in #Brazil carrying 62 people. Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva told the media that everyone on board was killed. pic.twitter.com/Y5WIHo8KmX — Abdirahman Dhadhere عبدالرحمن عثمان (@ADhadhere) August 9, 2024

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как самолет, судя по всему, вышел из-под контроля, а затем скрылся за деревьями, оставив после себя большой столб черного дыма.Авиакомпания Voepass сообщает, что самолет, вылетевший из Каскавела в штате Парана, направлявшийся в главный международный аэропорт Сан-Паулу, потерпел крушение в городе Виньедо, примерно в 80 км к северо-западу от Сан-Паулу.Выступая на мероприятии, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил почтить минутой молчания память жертв крушения, добавив, что все находившиеся на борту считаются погибшими.