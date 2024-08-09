



В Южной Корее запретили "собачатину"

В Южной Корее запретили собачье мясо, которое считалось деликатесом.



По данным Daily Star, в стране вступил в силу соответствующий исторический закон.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Из-за этого более 5600 магазинов оказались на грани закрытия. Правительству придется возместить им стоимость утраченного оборудования и затраты на ремонт для смены места.



Защитники животных уже давно настаивали на закрытии ферм, где для убоя выращивали собак, поедание которых было многовековой корейской практикой.