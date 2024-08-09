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В Южной Корее запретили "собачатину"
09.08.2024 23:28 Алина Груднева

В Южной Корее запретили "собачатину"

В Южной Корее запретили собачье мясо, которое считалось деликатесом.

По данным Daily Star, в стране вступил в силу соответствующий исторический закон.

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Из-за этого более 5600 магазинов оказались на грани закрытия. Правительству придется возместить им стоимость утраченного оборудования и затраты на ремонт для смены места.

Защитники животных уже давно настаивали на закрытии ферм, где для убоя выращивали собак, поедание которых было многовековой корейской практикой.

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