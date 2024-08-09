В Лондоне похищена новая работа Бэнкси
В Лондоне неизвестные похитили новую работу легендарного уличного художника Бэнкси.
По данным Sky News, ее своровали буквально через несколько часов после создания.
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Бэнкси изобразил волка, который воет на спутниковой антенне. Через пару часов после создания этой работы неизвестные в масках поднялись на крышу здания, где было изображение, и сняли антенну.
По факту кражи полиция начала расследование. Сам художник после инцидента написал следующее: "Он знал, что его украдут и бросят в жертву волкам".