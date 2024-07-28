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Мелания Трамп выпустит мемуары
28.07.2024 04:35 Алина Груднева

Мелания Трамп выпустит мемуары

Жена Дональда Трампа Мелания выпустит свои мемуары этой осенью.

Об этом сообщает газета The Guardian.

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Мемуары получили название "Мелания". Ожидается, что книга будет выпущена незадолго до президентских выборов.

Бывшая первая леди США раскроет семейные истории и поделится фотографиями, которые никогда раньше не  показывала. В анонсе указывается, что в мемуарах будет раскрыта вдохновляющая история женщины, которая сумела преодолеть свои проблемы и проложить собственный путь.

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