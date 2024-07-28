



Мелания Трамп выпустит мемуары

Жена Дональда Трампа Мелания выпустит свои мемуары этой осенью.



Об этом сообщает газета The Guardian.



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Мемуары получили название "Мелания". Ожидается, что книга будет выпущена незадолго до президентских выборов.



Бывшая первая леди США раскроет семейные истории и поделится фотографиями, которые никогда раньше не показывала. В анонсе указывается, что в мемуарах будет раскрыта вдохновляющая история женщины, которая сумела преодолеть свои проблемы и проложить собственный путь.