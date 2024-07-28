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Песков: Доступ к Instagram стоит восстановить
28.07.2024 00:30 MIGnews.com

Песков: Доступ к Instagram стоит восстановить

Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа в Подмосковье казал, что доступ к популярной соцсети стоило бы восстановить.

“Но как только потребность в этих ограничениях станет минимальной, я считаю, что, конечно, нужно снова задействовать все платформы, чтобы нести наш голос в мир, нести нашу правду в мир”, — сказал он.

Роскомнадзор ответил Пескову, что “в данный момент не рассматривают возможность снятия блокировки” c Instagram.

Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

 

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