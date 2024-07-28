



Песков: Доступ к Instagram стоит восстановить

Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа в Подмосковье казал, что доступ к популярной соцсети стоило бы восстановить.



“Но как только потребность в этих ограничениях станет минимальной, я считаю, что, конечно, нужно снова задействовать все платформы, чтобы нести наш голос в мир, нести нашу правду в мир”, — сказал он.



Роскомнадзор ответил Пескову, что “в данный момент не рассматривают возможность снятия блокировки” c Instagram.



Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.



