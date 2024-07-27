



Издание “BILD по русски” в России названо “иноагентом”

Список недружественных России изданий пополнило немецкое “BILD по-русски”. Теперь русскоязычная версия знаменитого таблоида зачислена в реестр “иноагентов”.



Напомним, что в списке недругов России находятся интернет-издание Meduza, "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирскую службу "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии" и многие другие.



