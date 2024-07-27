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Правительство Ливана осудило бойню в Мадждаль-Шамс
27.07.2024 21:43 Алина Груднева

Правительство Ливана осудило бойню в Мадждаль-Шамс

Правительство Ливана отреагировало на ракетный удар, нанесенный 27 июля по Мадждаль-Шамс.

В официальном заявлении сказано, что Бейрут категорически осуждает атаку.

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"Осуждаем все акты насилия и нападения на всех гражданских. Призываем к немедленному прекращению всех боевых действий на всех фронтах", - сказано в заявлении.

По последним данным, в результате ракетного удара, нанесенного Хезболлой по футбольному полю в разгар детского матча, погибли 10 человек. Все погибшие - дети в возрасте от 10 до 20 лет. Еще 29 человек получили ранения.

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