Новости » Политика
Блинкен пригрозил Китаю
27.07.2024 21:20 Алина Груднева

Блинкен пригрозил Китаю

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю последствиями, если тот и дальше будет поддерживать военно-промышленный комплекс России.

Об этом сообщает представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, соответствующее предупреждение было сделано на встрече с директором Центральной комиссии КПК по иностранным делам КНР и министром иностранных дел Ван И. 

Блинкен выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем оборонно-промышленного комплекса РФ. Он четко дал понять, что США продолжат принимать соответствующие меры по устранению этой угрозы для европейской безопасности.

В итоге, стороны признали важность поддержания диалога.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы