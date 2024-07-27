Блинкен пригрозил Китаю
Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю последствиями, если тот и дальше будет поддерживать военно-промышленный комплекс России.
Об этом сообщает представитель Госдепа Мэтью Миллер.
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По его словам, соответствующее предупреждение было сделано на встрече с директором Центральной комиссии КПК по иностранным делам КНР и министром иностранных дел Ван И.
Блинкен выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем оборонно-промышленного комплекса РФ. Он четко дал понять, что США продолжат принимать соответствующие меры по устранению этой угрозы для европейской безопасности.
В итоге, стороны признали важность поддержания диалога.