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Врач Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона
27.07.2024 21:27 Алина Груднева

Врач Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона

Врач президента США Джо Байдена в начале этого года встречался в Белом доме со специалистом по болезни Паркинсона.

По данным CNN, об этом свидетельствуют журналы посещений.

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В частности, доктор Кевин Кэннард посетил Белый дом трижды на нынешний год. В частности, 17 января он встретился с доктором Байдена Кевином О'Коннором. 26 января и 28 марта он встречался с другим сотрудником.

Если посчитать с июля прошлого года, то специалист по болезни Паркинсона побывал в Белом доме минимум восемь раз. После того, как начались спекуляции на эту тему, врач Байдена был вынужден опубликовать официальное заявление.

"Байден не посещал невролога, за исключением ежегодного медицинского осмотра. Кэннард -неврологического специалист, который осматривал президента Байдена во время каждого ежегодного медицинского осмотра", - отметил он.

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