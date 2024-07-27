



Врач Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона

Врач президента США Джо Байдена в начале этого года встречался в Белом доме со специалистом по болезни Паркинсона.



По данным CNN, об этом свидетельствуют журналы посещений.



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В частности, доктор Кевин Кэннард посетил Белый дом трижды на нынешний год. В частности, 17 января он встретился с доктором Байдена Кевином О'Коннором. 26 января и 28 марта он встречался с другим сотрудником.



Если посчитать с июля прошлого года, то специалист по болезни Паркинсона побывал в Белом доме минимум восемь раз. После того, как начались спекуляции на эту тему, врач Байдена был вынужден опубликовать официальное заявление.



"Байден не посещал невролога, за исключением ежегодного медицинского осмотра. Кэннард -неврологического специалист, который осматривал президента Байдена во время каждого ежегодного медицинского осмотра", - отметил он.