



The New York Times: Белоусов рассказал Остину о “тайной операции”

12 июля Минобороны России сообщило, что министр обороны России Андрей Белоусов с министром обороны США Остином Ллойдом “вопрос предотвращения угроз безопасности и снижение риска возможной эскалации”, не приведя дополнительных подробностей.



Источники The New York Times сообщили, Белоусов в разговоре передал Остину предупреждение о некой “тайной операции”, которую Украина готовила в России якобы с разрешения США. При этом собеседники журналистов заявили, что в Пентагоне “были удивлены” этим утверждением.



Источники NYT также отметили, что американские чиновники восприняли звонок Белоусова “достаточно серьезно”. При этом неясно, когда планировалась “тайная операция” и какую форму она могла принять, отмечает издание.

