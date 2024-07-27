



Опрос: больше половины американцев хотят досрочной отставки Байдена

Большинство американцев положительно восприняли решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.



Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Rasmussen Reports.



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Его решение поддержали 76% респондентов. Против выхода Байдена из гонки выступили 18% опрошенных.



В то же время, больше половины американцев считают, что Байдену нужно досрочно сложить свои президентские полномочия. Так ответили 52% респондентов.