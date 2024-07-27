



Politico: Перед уходом Байден хочет реформировать Верховный суд США

Президент США Джо Байден, как сообщается, объявит о планах реформирования Верховного суда в понедельник, согласно двум источникам, знакомым с этим вопросом, которые добавляют, что он, скорее всего, поддержит ограничение сроков полномочий судей и обязательный для исполнения этического кодекса.



Как сообщает Politico, ожидается, что президент будет добиваться внесения поправки в конституцию для ограничения иммунитета президентов и некоторых других должностных лиц после июльского постановления Верховного суда о том, что президенты имеют широкий иммунитет от судебного преследования.



Байден сделает заявление в Техасе в понедельник, и конкретные предложения могут измениться, добавляется в отчете.



Белый дом отказывается комментировать отчет Politico, ссылаясь на замечания пресс-секретаря Карин Жан-Пьер в четверг о том, что Байден «считает, что если вы занимаете высокий пост, вы должны соблюдать прозрачность, подотчетность и высокую этику».



