



Вашингтон обвинил Tik Tok в сборе информации об американцах

Министерство юстиции США обвиняет TikTok в использовании возможности сбора большого объема информации о пользователях на основе взглядов на такие спорные социальные вопросы, как контроль над оружием, аборты и религия.



Правительственные юристы пишут в кратком изложении, поданном в федеральный апелляционный суд в Вашингтоне, что TikTok и ее базирующаяся в Пекине материнская компания ByteDance использовали внутреннюю систему веб-пакета под названием Lark, чтобы позволить сотрудникам TikTok напрямую общаться с инженерами ByteDance в Китае.



По словам федеральных чиновников, сотрудники TikTok использовали Lark для отправки конфиденциальных данных о пользователях из США. Информация в конечном итоге хранилась на китайских серверах и была доступна сотрудникам ByteDance в Китае.



Один из внутренних поисковых инструментов Lark, говорится в документе, позволяет сотрудникам ByteDance и TikTok в США и Китае собирать информацию о контенте или пристрастиях пользователей, включая взгляды на деликатные темы, такие как аборты или религия.



В прошлом году The Wall Street Journal сообщила, что TikTok отслеживала пользователей, которые смотрели контент ЛГБТК, через панель управления, которую компания, по ее словам, с тех пор удалила.



Новые судебные документы представляют собой первую серьезную защиту правительства в последовательной юридической битве за будущее популярной платформы социальных сетей, которой пользуются более 170 миллионов американцев. Согласно закону, подписанному президентом США Джо Байденом в апреле, компания может столкнуться с запретом через несколько месяцев, если не разорвет связи с ByteDance.



Министерство юстиции предупреждает в суровых выражениях о возможности того, что оно называет “скрытым манипулированием контентом” со стороны китайского правительства, заявляя, что алгоритм может быть разработан для формирования контента, который получают пользователи.



По их словам, опасения носят более чем теоретический характер, поскольку предполагается, что сотрудники TikTok и ByteDance занимаются практикой, называемой “накруткой”, когда определенные видео продвигаются с целью получения определенного количества просмотров.



Хотя эта возможность позволяет TikTok курировать популярный контент и распространять его более широко, американские чиновники утверждают, что ее также можно использовать в достижении плохих целей.

