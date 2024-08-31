



Музей приглашает обнаженных посетителей в "Рай натуралистов"

В Марсельском Музее европейских и средиземноморских цивилизаций (Mucem) проходит уникальная выставка "Рай натуристов", на которую посетители могут прийти полностью обнаженными, за исключением обуви. Это требование связано с предосторожностью, чтобы избежать заноз на паркетных полах музея.



Организованные в сотрудничестве с Федерацией натуристов Франции, такие обнаженные визиты проходят раз в месяц, когда музей закрыт для широкой публики. На выставке представлены 600 произведений искусства, связанных с натуристскими сообществами, включая фотографии, фильмы, картины и скульптуры.



Посетители выставки "Рай натуристов" в Марсельском Музее европейских и средиземноморских цивилизаций (Mucem) описывают свой опыт как уникальный и запоминающийся. Киерен Паркер-Холл, 28-летний веб-разработчик из Бата, и Алекс Парри, 30-летний художник по витражам из Бристоля, были среди 80 человек, принявших участие в обнаженной экскурсии в августе.



Паркер-Холл отметил, что в Англии почти нет таких возможностей, добавив: "Там холодно". Парри подчеркнул, что в Англии обнажение часто воспринимается как нечто странное и стыдное, поэтому участие в выставке было для него особенно ценным опытом.



Организаторы и посетители подчеркивают, что возможность наслаждаться искусством в такой необычной обстановке делает выставку особенной. Бруно Суарез, глава Марсельской ассоциации натуристов, рассказал, что Марсель с его средиземноморским климатом всегда был центром натуристской культуры, и такие мероприятия помогают поддерживать и развивать это движение.



Выставка, которая продлится до 9 декабря, обещает оставить у участников яркие и незабываемые впечатления.