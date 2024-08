Роль Потомка в сиквеле “Чужой: Ромул” сыграл настоящий великан

В съемках сиквела "Чужой: Ромул" роль Потомка сыграл 24-летний румынский баскетболист Роберт Боброцкий. У этого парня рост 231 см. Он просто костюм надел и все - великан.

The incredibly talented Robert Bobroczkyi getting ready to chase after Cailee Spaeny in #alienromulus @LegacyEffects #bts pic.twitter.com/Tp3DLXV40x