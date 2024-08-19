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“Чужой: Ромул” собрал за дебютные выходные $40 млн
19.08.2024 06:30 Катя Шульц

“Чужой: Ромул” собрал за дебютные выходные $40 млн

В США стартовал показ фильма “Чужой: Ромул”. Долгожданный фильм в жанре научной фантастики по мнению критиков стал “лучшим продолжением франшизы за последние годы”.

Седьмой фильм франшизы “Чужой” имел невероятный кассовый дебют в пятницу, 16 августа, открыв путь к прогнозируемым сборам в $40 млн за первые выходные.

Действие в ленте происходит между первыми двумя частями серии фильмов. По данным портала The Numbers, фильм собрал 18 миллионов долларов в первую ночь.

Фильм был спродюсирован режиссером оригинального “Чужого” Ридли Скоттом, а соавтором сценария и режиссером выступил Федерико Альварес.

Кинокритик Джонни Олексински написал, что фильм стоимостью $80 млн возвращается к основам изоляции, паранойи, выживания и тактильных существ, а не к “громоздкой” внеземной мифологии.

Научно-фантастический фильм ужасов повествует о космических колонизаторах на заброшенной космической станции, которые сталкиваются лицом к лицу с “самой ужасающей формой жизни во вселенной”. В главных ролях — Кейли Спэни, Дэвид Джонсон, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк Фирн и Эйлин Ву.
 

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