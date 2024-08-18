



Умер легендарный актер Ален Делон

На 89-м году жизни скончался легендарный французский актер Ален Делон.



Об этом сообщает информационное агентство AFP.



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В последние годы после инсульта Делон страдал от болезни Альцгеймера.



Проблемы со здоровьем у актера начались после смерти его бывшей любовницы Мирей Дарк. Пару лет назад актер хотел уйти из жизни с помощью эвтаназии.



Ален Делон считал такой способ умереть логичным и естественным, поскольку человек имеет право покинуть этот мир без больниц и уколов.



Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Детство он провел в городке Бур-ла-Рен.



В 1957 году вышел первый фильм с его участием "Когда вмешивается женщина". Резкий взлет в его карьере произошел в 1960 году, благодаря фильму "На ярком солнце". Роль в фильме "Леопард" принесла Делону номинацию на премии "Золотой глобус".



Также он получил премию "Сезар" за лучшую мужскую роль в фильме "Наша история" 1984 года. Ален Делон был офицером ордена Почетного легиона и считался секс-символом в 1960-х - 1980-х годах.

