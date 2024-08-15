



Скончалась звезда "Дневника памяти" Джина Роулендс

На 95-м году жизни скончалась известная американская актриса Джина Роулендс.



Об этом сообщает издание ВВС.



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Она скончалась в своем доме в Индиан-Уэллсе в Калифорнии. Причина смерти не раскрывается. В последнее время актриса страдала от болезни Альцгеймера.



Роуленд известна по ролям в фильмах "Дневник памяти" и "Другая женщина". Она была номинирована на премию "Оскар" за фильмы "Женщина под влиянием" 1974 года и "Глория" 1980 года.



Из кино актриса ушла в 2015 году. За свою карьеру она получила четыре премии "Эмми", два "Золотых глобуса" и дважды была номинирована на "Оскар".