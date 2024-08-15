



В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня

В Белгородской области на фоне продвижения ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.



Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он отметил, что соответствующее решение принято на заседании правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова.



Ранее в области был введен режим ЧС регионального уровня. По словам Гладкова, обстановка -"крайне сложная и напряженная". Сам же местный губернатор уехал в Москву.