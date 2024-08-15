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В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня
15.08.2024 12:02 Алина Груднева

В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня

В Белгородской области на фоне продвижения ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Он отметил, что соответствующее решение принято на заседании правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова.  

Ранее в области был введен режим ЧС регионального уровня. По словам Гладкова, обстановка -"крайне сложная и напряженная". Сам же местный губернатор уехал в Москву.

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