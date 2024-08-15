Новости » Происшествия
В Ницце из-за молнии остановились трамваи
15.08.2024 14:29 Алина Груднева

В Ницце из-за молнии остановились трамваи

В Ницце молния ударила по воздушной линии электропередач, из-за чего произошли перебои в движении трамваев.

Об этом сообщает BFMTV.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"На линиях 2 и 3 молния вызвала потерю электроэнергии, обслуживание будет восстановлено", – сообщил вице-президент агломерации Ниццы-Лазурный берег Гаэль Нофри.

Уточняется также, что из-за штормовой погоды в департаментах Приморские Альпы, Вар и Верхняя Корсика объявлен оранжевый уровень тревоги.

Из-за непогоды Ницце закрыли парки и пляжи. Такие же меры принял Антиб. Движение поездов между Марселем и Ниццей было прервано.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы