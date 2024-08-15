



В Ницце из-за молнии остановились трамваи

В Ницце молния ударила по воздушной линии электропередач, из-за чего произошли перебои в движении трамваев.



Об этом сообщает BFMTV.



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"На линиях 2 и 3 молния вызвала потерю электроэнергии, обслуживание будет восстановлено", – сообщил вице-президент агломерации Ниццы-Лазурный берег Гаэль Нофри.



Уточняется также, что из-за штормовой погоды в департаментах Приморские Альпы, Вар и Верхняя Корсика объявлен оранжевый уровень тревоги.



Из-за непогоды Ницце закрыли парки и пляжи. Такие же меры принял Антиб. Движение поездов между Марселем и Ниццей было прервано.