



“Титушки” по-американски: Пропалестинских протестующих свезут в Чикаго

Пропалестинские группы планируют на следующей неделе перевезти десятки тысяч протестующих в Чикаго для участия в демонстрации на Национальном съезде Демократической партии.



Ярые критики поддержки Израиля Соединенными Штатами из-за войны в Газе настаивают, что их планы не изменились с тех пор, как действующий президент Джозеф Байден выбыл из гонки, а вице-президент Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии, хотя она и более симпатизирует палестинцам.



Хатем Абудайе, национальный председатель правозащитной организации “Сеть палестинского сообщества” США, сообщил телеканалу NBC, что демонстрантов доставят на автобусах из соседних штатов. Интересная схема, напоминает события в Украине во времена президентства Януковича, когда на митинги в Киев или в Днепр везли автобусами “демонстрантов”. Там это явление получило название “титушки” (от фамилии одного из нанятых бандитов Титушко).



Их планы были раскрыты, когда Байден и Харрис готовились впервые появиться вместе на публике после того, как его вынудили выйти из гонки.





