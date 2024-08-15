Кандидат Харрис в вице-президенты согласен на дебаты с оппонентом от Трампа
Губернатор Миннесоты Тим Уолз, который является кандидатом Камалы Харрис на пост вице-президента, согласился провести дебаты с оппонентом-республиканцем Джей Ди Вэнсом, который является кандидатом Дональда Трампа.
Как стало известно, дебаты могут состояться 1 октября.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Транслироваться дебаты будут на канале CBS. В офисе Вэнса пока что не ответили, согласен ли он на встречу с оппонентом-демократом.