



Кандидат Харрис в вице-президенты согласен на дебаты с оппонентом от Трампа

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, который является кандидатом Камалы Харрис на пост вице-президента, согласился провести дебаты с оппонентом-республиканцем Джей Ди Вэнсом, который является кандидатом Дональда Трампа.



Как стало известно, дебаты могут состояться 1 октября.



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Транслироваться дебаты будут на канале CBS. В офисе Вэнса пока что не ответили, согласен ли он на встречу с оппонентом-демократом.