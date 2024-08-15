



Унижение и конец "красным линиям" Путина – мир об операции ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области достигла одной из целей Киева – оттянуть войска РФ от оккупированных территорий Украины. И эта стратегия начала приносить результаты. Кроме того, операция разрушила миф о "красных линиях" России и изменила дискуссию о немедленном прекращении огня.



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Россия перебрасывает часть своих подразделений из Украины в Курскую область, пытаясь сдержать натиск украинских сил, сообщает WSJ. Американские чиновники назвали это решение первым признаком того, что наступательная операция ВСУ заставляет Россию перегруппировать свои войска. Однако точное количество переброшенных подразделений еще анализируется. В любом случае один из замыслов наступления ВСУ на Курск сработал.



Операция ВСУ также показала, что так называемые "красные линии" России больше не существуют, считает генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе. Он отметил, что страх перед ядерной эскалацией был преувеличен.



"Это опровергает страх, что Путин пойдет на эскалацию и использует ядерное оружие. Хуже всего, что он сделал, это обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго", – сказал Ходжес в интервью DW.



На вопрос, означают ли его слова, что "красных линий" больше нет, он ответил: "Я определенно надеюсь, что нет".



"Украинцы дали нам урок – даже в условиях тотального распространения дронов можно готовить операции такого масштаба. Конечно же, главком (ВС РФ – ред.) Герасимов и генштаб РФ проигнорировали сигналы разведки о том, что Украина собирается атаковать", – заметил Ходжес.



Генерал-лейтенант подчеркнул, что Украина не стремится захватить российскую территорию. Операции в Курской области – это часть самообороны Украины, которая вынудит Россию пересмотреть свои действия.



"Это классическая рабочая военная доктрина в действии – выбрать подходящий момент, отвлечь противника, облегчить давление на остальные свои войска", – объяснил генерал-лейтенант.



В Литве отметили, что украинское продвижение в Курской области унизило Путина и подняло боевой дух украинцев. И успех Украины в этом регионе значительно усиливает ее переговорные позиции, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.



"Украинцы решили сыграть интересно, они укрепляют свои позиции, и если им удастся сохранить контроль над этой территорией или контроль над центрами определенной территории, это очень сильно увеличивает их переговорную силу", – подчеркнул министр.



Операция ВСУ в Курской области действительно изменила дискуссию о возможном прекращении огня, и призывы к немедленному прекращению огня теперь звучат по-другому, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



По его словам, немедленное прекращение огня теперь означало бы замораживание ситуации на текущих позициях, что невозможно, пока Курская область находится под контролем Украины.



На прошлой неделе ВСУ начали наступление в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров, а 14 августа стало известно, что ВСУ полностью зачистили город Суджа от российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские войска достигают стратегической цели в Курской области.