



Атаки на аэродромы в РФ: Генштаб ВСУ подтвердил, Зеленский поблагодарил

14 августа 2024 года Россия сообщила об атаках украинских беспилотников на три военных аэродрома: "Саваслейка" в Нижегородской области, "Балтимор" в Воронеже, и аэродром в Борисоглебске, Воронежская область, где после атаки начался пожар.



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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил и уточнил: в ночь на 14 августа украинские подразделения атаковали четыре военных аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях России. Операция была проведена силами Воздушных сил, Сил специальных операций ВСУ совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Минобороны Украины. Целями атак стали аэродромы "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор".



На этих аэродромах базируется армейская авиация, включая истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35, а также другая военная авиационная техника России. Основными целями ударов стали склады горюче-смазочных материалов и авиационных боеприпасов.



Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность украинским военным за успешные удары по российским аэродромам. Он подчеркнул важность дальнейшего обеспечения Украины ракетным вооружением и заверил, что руководство страны продолжает активно вести переговоры, чтобы "добиться сильных и победоносных решений наших партнеров" и получить дальнобойное вооружение.