



Украина в Курской области контролирует 74 населенных пункта, - главком ВСУ

Украина сумела взять под контроль 74 населенных пункта Курской области, РФ. Продвижение бойцов ВСУ продолжается, доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский Президенту Украины Владимиру Зеленскому.



Глава государства рассказал, что он постоянно находится на связи с Сырским. Генерал докладывает насчет ситуации на фронте и украинской операции в Курской области.



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Сырский доложил Зеленскому, в течение сегодняшнего дня в Курской области украинские защитники смогли продвинуться на отдельных направлениях от 1 до 3 километров. Был взят под контроль участок территории площадью 40 квадратных километров.

"На сегодня (13 августа - ред.) 74 населенных пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, находится под контролем. Продолжаем проведение операции", - отметил главнокомандующий.

В свою очередь президент поблагодарил украинских военных за то, что они пополняют "обменный фонд", поскольку это позволит проводить обмен военнопленными.







Напомним, Украина только 12 августа официально подтвердила, что ее бойцы зашли на территорию Курской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего.

Сама операция на территории российского региона началась более недели назад.

12 августа и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов докладывал российскому диктатору Владимиру Путину, что Россия потеряла контроль над 28 населенными пунктами региона.

После этого проект DeepState сообщил, что насчитал 44 населенных пункта Курской области под контролем украинской армии.