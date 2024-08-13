



Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников

Российская певица Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников, которые пытались заполучить ее недвижимость.



"Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест", - сообщила она.



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Путинистка Долина не преминула приплести к этому Украину. Она отметила, что мошенники выложили в соцсетях якобы от ее имени обращение, "в котором нет ни одного слова правды". Знаменитость попросила журналистов не дергать ее с расспросами, поскольку в интересах следствия она не может давать углубленные комментарии.