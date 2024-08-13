



Звезда "Игры престолов" признался: финал был неудачным

Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харрингтон признался, что финальный сезон был неудачным.



Соответствующее заявление он сделал в интервью британскому изданию мужского журнала GQ.



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Сыгравший Джона Сноу актер солидарен с мнением многих фанатов о том, что финал не оправдал ожиданий.



По словам Кита, последний сезон действительно был "скомканным", однако актер не уверен, что у сценаристов была альтернатива.



"Я смотрю на свои фотографии с последнего сезона. Я выгляжу совершенно измотанным. Я не смог бы продолжать в том же духе еще один сезон. Я думаю, что мы все были измотаны", - признался актер.