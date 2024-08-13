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В Москве пытались проникнуть в квартиру Долиной
13.08.2024 12:07 Алина Груднева

В Москве пытались проникнуть в квартиру Долиной

Пять человек пытались захватить квартиру российской певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники.

По данным SHOT, на территории элитного ЖК задержаны пять человек.

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По словам источника, они заявили охранникам, будто квартира знаменитости теперь является их собственностью. Пропускать их никто не стал. На место происшествия прибыла полиция и задержала группу людей.

Уточняется, что недавно мошенники пытались продать квартиру Долиной на торгах. Начато расследование. 

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