



В Москве пытались проникнуть в квартиру Долиной

Пять человек пытались захватить квартиру российской певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники.



По данным SHOT, на территории элитного ЖК задержаны пять человек.



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По словам источника, они заявили охранникам, будто квартира знаменитости теперь является их собственностью. Пропускать их никто не стал. На место происшествия прибыла полиция и задержала группу людей.



Уточняется, что недавно мошенники пытались продать квартиру Долиной на торгах. Начато расследование.