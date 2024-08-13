Южнокорейских олимпийцев проверяют на наличие клопов
В южнокорейском аэропорту служебная собака проверяет спортсменов, возвращающихся с Олимпийских игр в Париже, на наличие клопов.
Об этом сообщает газета The Independent.
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"Это делается для того, чтобы снизить риск проникновения в страну мелких насекомых, когда спортсмены, официальные лица и болельщики возвращаются с Олимпиады", - сказано в материале.
Клопов вынюхивает собака породы бигль по кличке Секо, который является единственной в стране собакой, которую научили выявлять феромоны, выделяемые клопами. Работать в аэропорту четырехлапая ищейка будет до 8 сентября.