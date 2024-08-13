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13 августа Землю накроет рекордная по мощности магнитная буря | Фото: pixabay.com
13.08.2024 11:57 Mignews

13 августа Землю накроет рекордная по мощности магнитная буря

Да сколько можно этих магнитных бурь – скажут метеозависимые люди. Будет столько, сколько решит природа. И во вторник, 13 августа, Землю накроет рекордная магнитная буря с красным уровнем опасности, достигшая 8 баллов по К-индексу.

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О том, что К-индекс бури достиг рекордной отметки в 8 баллов, что является самым высоким показателем за последнее время, сообщает Meteoagent. Метеорологи традиционно предупреждают об ухудшении самочувствия у людей, чувствительных к геомагнитным колебаниям, и возможных сбоях в работе техники.

Напомним, в период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

  • подавленное настроение и раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия или тревога;
  • головная боль и головокружение;
  • обострение хронических заболеваний.
Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь:
  • правильно питаться и заниматься физической активностью;
  • больше отдыхать и высыпаться;
  • пить больше воды или травяного чая;
  • не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
  • добавить больше зелени и сезонных овощей;
  • избегать стресса и тревожных событий;
  • добавить контрастный душ перед сном к своему ежедневному расписанию;
  • проверить домашнюю аптечку на наличие необходимого лекарства.

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