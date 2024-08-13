13 августа Землю накроет рекордная по мощности магнитная буря
Да сколько можно этих магнитных бурь – скажут метеозависимые люди. Будет столько, сколько решит природа. И во вторник, 13 августа, Землю накроет рекордная магнитная буря с красным уровнем опасности, достигшая 8 баллов по К-индексу.
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О том, что К-индекс бури достиг рекордной отметки в 8 баллов, что является самым высоким показателем за последнее время, сообщает Meteoagent. Метеорологи традиционно предупреждают об ухудшении самочувствия у людей, чувствительных к геомагнитным колебаниям, и возможных сбоях в работе техники.
Напомним, в период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:
- подавленное настроение и раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- нарушение сна;
- боль в суставах;
- апатия или тревога;
- головная боль и головокружение;
- обострение хронических заболеваний.
- правильно питаться и заниматься физической активностью;
- больше отдыхать и высыпаться;
- пить больше воды или травяного чая;
- не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
- добавить больше зелени и сезонных овощей;
- избегать стресса и тревожных событий;
- добавить контрастный душ перед сном к своему ежедневному расписанию;
- проверить домашнюю аптечку на наличие необходимого лекарства.