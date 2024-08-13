



13 августа Землю накроет рекордная по мощности магнитная буря

Да сколько можно этих магнитных бурь – скажут метеозависимые люди. Будет столько, сколько решит природа. И во вторник, 13 августа, Землю накроет рекордная магнитная буря с красным уровнем опасности, достигшая 8 баллов по К-индексу.



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О том, что К-индекс бури достиг рекордной отметки в 8 баллов, что является самым высоким показателем за последнее время, сообщает Meteoagent. Метеорологи традиционно предупреждают об ухудшении самочувствия у людей, чувствительных к геомагнитным колебаниям, и возможных сбоях в работе техники.



Напомним, в период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

подавленное настроение и раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

апатия или тревога;

головная боль и головокружение;

обострение хронических заболеваний.

Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь: