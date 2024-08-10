



NYP: Употребление каннабиса ведет к раку в области головы и шеи

Последнее самое серьезное исследование в области вреда или пользы употребления каннабиса провели в Университете Южной Калифорнии. Результаты ошеломляющие.



По данным исследования, опубликованного в четверг в журнале JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery, у потребителей марихуаны риск развития рака, известного как рак головы и шеи, в 3,5–5 раз выше, чем у тех, кто, например, втирает мазь с каннабисом, чтобы облегчить боль в суставах.



“Это одно из первых исследований — и самое крупное из известных нам на сегодняшний день — связывающее рак головы и шеи с употреблением каннабиса”, — сказал доктор Нильс Кокот, хирург головы и шеи в Keck Medicine USC и старший автор исследования. “Выявление этого фактора риска важно, поскольку рак головы и шеи можно предотвратить, если люди знают, какие виды поведения повышают их риск”.



Злокачественные новообразования, включающие рак полости рта и носа, глотки, гортани, слюнных желез и щитовидной железы, составляют почти 3% диагностированных случаев рака и более 1,5% случаев смерти от рака в США.



Между тем, согласно исследованию, марихуана является “наиболее часто употребляемым запрещенным веществом в мире”, и ее употребление неуклонно растет за последнее десятилетие.



Исследователи обнаружили, что трава может оказаться более опасной, чем сигареты, хотя дым каннабиса содержит канцерогены, аналогичные тем, которые содержатся в табачных изделиях.



“По сравнению с курением табака курение каннабиса может быть даже более провоспалительным. Курение каннабиса обычно нефильтрованное и потребляется посредством более глубоких вдохов, чем табак”, — пишут авторы исследования. “Кроме того, каннабис горит при более высокой температуре, чем табак, что увеличивает риск воспалительного поражения”.



Доктор Майкл Бласко из Northwell Health, директор отделения онкологии и реконструкции головы и шеи в университетской больнице Статен-Айленда, сказал, что у него есть вопросы по поводу исследования.



“Я бы сказал, в целом, мы знаем, что сейчас существует связь между раком головы и шеи с каннабисом, и мы не знаем, каков безопасный порог или есть ли он вообще”, — добавил он. “И мы не знаем, есть ли безопасный метод его использования”.



Исследователи из Южно-Калифорнийского университета говорят, что будущие исследования, которые изучают эту связь, должны включать “более подробные данные об употреблении каннабиса”.





