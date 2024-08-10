



В приграничных с Украиной регионах РФ объявлен режим КТО

В трех приграничных с Украиной областях России введел режим контртеррористической операции (КТО).



Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях.



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В Брянской режим КТО ввели с 23:00 9 августа на неизвестный срок. Решение было принято "из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз".



Аналогичные меры ввели в Курской области.



"По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО", - сказал местный губернатор.



В Белгородской области объявили, что режим вводится из-за "беспрецедентной попытки" со стороны Украины "дестабилизировать обстановку в ряде регионов России".