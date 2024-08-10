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Реакция Германии на ситуацию в Курске: Украина имеет право
10.08.2024 09:45 Алина Груднева

Реакция Германии на ситуацию в Курске: Украина имеет право

Министерство иностранных дел Германии поддержало Украину, комментируя бои в Курской области РФ.


"Украина имеет право на самооборону, закрепленное международным правом. Это не ограничивается ее собственной территорией", – сказали в немецком МИДе изданию Politico.

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Уточняется, что многие политики в Германии поддерживают идею использования немецкого оружия украинцами на российской территории.

"Вопрос о том, идет ли речь о западном оружии, не возникает, потому что после отправки оно становится украинским", – отметил депутат от ХДС Родерих Кизеветтер.

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