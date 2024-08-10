



Беспорядки в Британии: за неделю примерно 740 задержанных

В Британии в ходе беспорядков, которые вспыхнули из-за убийства мигрантом детей, задержаны около 740 человек.



Об этом сообщает полиция Соединенного королевства.



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Напомним, что в Саутпорте 29 июля 17-летний мигрант устроил поножовщину во время детского мероприятия. Трое детей погибли, восемь были ранены.



На фоне этого по всей стране вспыхнули акции протеста, которые переросли в погромы и беспорядки. Король Карл III призвал британцев успокоиться и объединиться.